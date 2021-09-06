Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

811 человек считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе

06 сентября 2021, 13:47

811 человек считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе

Пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе до сих пор считаются 811 человек. Об этом сообщила глава миссии Международного комитета красного креста в Украине Флоранс Жиллетт на пресс-конференции в Киеве.

«Прошло уже семь лет с тех пор, как Международный комитет красного креста и Общество красного креста в Украине начали получать запросы от семей, чьи родственники пропали без вести в результате конфликта на Донбассе. За последние семь лет МККК и ОККУ получили сотни запросов от таких семей. Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести», — приводит слова Жиллетт «Интерфакс-Украина».

В свою очередь президент Общества красного креста Украины Николай Полищук проинформировал, что с начала вооруженного конфликта в Украине в ОККУ обратилось в общем 928 граждан по розыску родных.

«Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу окончена, в том числе 154 — в связи с освобождением и воссоединением семьями, 115 — в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам удалось восстановить связь с родными на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций Общества красного креста Украины», — рассказал он.

Полищук добавил, что по состоянию на 27 августа 2021 года работа службы розыска ОККУ по 181 делу продолжается, судьба членов семей все еще не установлена.

Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт обратила внимание на то, что в понедельник, 6 сентября, проходит три года, один месяц и четыре дня с тех пор, как вступил в силу закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать.

«Дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут презентовать и получать обещанные льготы — не определен. В целом, прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился», — считает Жиллетт.

Она подчеркнула, что МККК поддерживает украинские органы власти в разработке законодательных рамок для поиска пропавших лиц, и будет продолжать эту деятельность, предоставляя консультативные услуги в технической и юридической плоскостях, чтобы служить посредником между сторонами конфликта.

«Также очень важно, чтобы украинская власть ускорила процесс поиска. Мы понимаем, что есть правовые споры, которые делают предоставление ресурсов комиссии большой проблемой. Возможно, следует исправить закон. Это следует сделать быстро, чтобы комиссия в ближайшее время стала функциональной», — добавила она.

Глава миссии указала, что следует позаботиться о создании единого реестра и определении того, как члены семей пропавших лиц могут получать социальные и другие льготы, упоминаемые законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести».

Еще по теме

Люди
пропавшие без вести
Организации
Красный крест мккк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:21
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
21:47
Главные новости Донбасса за неделю
19:56
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 сентября: правила проезда
18:38
В Донецке случился пожар, пострадал мужчина
14:49
Путин готов встретиться с Зеленским, но тему Крыма обсуждать отказывается
09:15
«ЛНР» сообщила о 8 смертях от коронавируса за сутки
21:45
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
12:58
«Л-ДНР» уже не скрывают, что голосование в Госдуму РФ будут проводить в «инфоцентрах»
11:58
«ЛНР» заявила, что на День Луганска приостановили только одно ковидное ограничение
11:37
«ДНР» подтвердила 514 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о почти сотне заболевших ковидом и 11 умерших за сутки
09:06
Закончился курортный сезон: «ДНР» убрала блокпосты в Новоазовском районе, но не все
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 сентября
15:29
«ЛНР» будет регулярно проверять «силы гражданской защиты» следом за «ДНР»
13:23
КПВВ «ДНР» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября
все новости
14:39
Украина с 13 сентября может перейти в «желтую» зону карантина. Ляшко назвал ограничения
13:47
811 человек считаются пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе
12:54
МОЗ: Работа учебных заведений в «желтой» зоне возможна при 80% вакцинированного персонала
12:10
Глава МВД назвал самоубийство предварительной причиной гибели мэра Кривого Рога
11:30
На Луганщине выявили еще 13 заболевших ковидом, на Донетчине — 12
10:38
В ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону карантина, предупредили в МОЗ
09:52
«Мы не прячемся». Глава МИД заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
09:27
«ЛНР»: 111 заболевших и 6 умерших от ковида за сутки
08:55
В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17. Выступят родные погибших
08:38
Глава МИД Украины исключил возможность визита Байдена в этом году
08:15
Только 773 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье
07:51
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
22:21
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
21:47
Главные новости Донбасса за неделю
19:56
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 сентября: правила проезда
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция