Госкомиссия рассмотрит установление «желтого» уровня карантина в Украине. Минздрав предложил преференции вакцинированным

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в скором времени рассмотрит вопрос об установлении «желтого» уровня эпидемиологической опасности на территории всей Украины.



Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 сентября.



Когда именно состоится заседание, Шмыгаль не уточнил.



Премьер отметил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заседания комиссии по ТЭБ и ЧС вновь будут проходить на постоянной основе.



В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав готовит изменения в карантинное постановление, которыми предлагается дать больше прав вакцинированным гражданам во время действия карантинных ограничений «желтой» и «красной» зон.



«Мы с министерствами начали работу над изменениями в карантинные нормы для соблюдения баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений "желтого" и "красного" уровня эпидопасности не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений», — сказал Ляшко на заседании правительства.



По словам министра, для «желтого» уровня эпидопасности будет достаточно одной дозы вакцины, а для «красного» необходимо будет пройти полный курс вакцинации.



«Например, работа учреждений образования в "желтой" зоне не будет ограничиваться при условии наличия у 80% сотрудников документа о вакцинации, по крайней мере, одной дозой», — пояснил Ляшко.



Глава Минздрава подчеркнул, что новые ограничения вступят в силу как минимум через неделю после рассмотрения правительством.



«Только когда постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента рассмотрения на заседании Кабмина, предлагаем созвать Нацкомиссию по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос установления "желтого" уровня на территории страны. К тому времени все, в частности учреждения образования, продолжат работу по правилам "зеленого" уровня», — пояснил Ляшко.