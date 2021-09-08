США назначили ответственную за политику в отношении Украины

Фото: Twitter Робин Данниган

В Госдепартаменте США назначили профессионального дипломата Робин Данниган отвественной за политику в отношении Центральной и Восточной Европы, передает «Громадське».



Данниган приступила к обязанностям 7 сентября. До этого она три года работала в посольстве США в Вене, сначала в должности заместителя главы миссии, а впоследствии — поверенной в делах США в Австрии.



С 2014 до 2017 года Данниган работала заместителем секретаря по вопросам энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Теперь в сферу ее ответственности входит формирование политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.



Данниган критиковала планы России по строительству газопровода «Северный поток-2». Она отмечала, что газопровод угрожает благосостоянию и ресурсам Украины, а также Европе.



Ранее временным поверенным в делах США в Украине был Джордж Кент. Он также был ответственным за политику в отношении Южного Кавказа, Азербайджана, Армении и Грузии.