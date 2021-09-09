Резников: Неважно, сколько тысяч паспортов РФ на Донбассе, если Россия решится на открытое вторжение

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что количество выданных российских паспортов на Донбассе не имеет значения, если РФ решится использовать их как повод для вторжения в Украину. Об этом он сказал в комментарии «РБК-Украина».



«Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч — уже не имеет никакого значения», — отметил Резников.



Вице-премьер считает, что если Россия захочет найти повод, чтобы пойти на открытое вторжение в Украину, то она может попытаться это сделать и якобы ради 10 тысяч.



«Вопрос, пойдут ли они на такой риск», — добавил Резников.