Станет трагической ошибкой Москвы: Зеленский — о возможности полномасштабной войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует возможность полномасштабной войны с Россией. Об этом он заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming 2021.



«Если будет мощная эскалация со стороны России — это самое страшное, что может быть. Это самое страшное, что я как человек, украинец, гражданин могу себе представить. Но к сожалению, такая возможность есть», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что это будет самой большой ошибкой Москвы, и никогда не будет больше добрососедства между Украиной и Россией с Беларусью, на территории которой уже есть российское военное присутствие.