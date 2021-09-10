Зеленский надеется на предметную встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным будет предметной. Об этом он заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming 2021.



Президент отметил, что встреча должна быть более предметной, чем первая, которая состоялась в Нормандском формате.



«Были результаты, больше 100 человек мы вернули домой. И говорили о разминировании и открытии КПВВ, но не все вопросы решаются так быстро, как хотелось», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что Россия сегодня не хочет быстро решить конфликт с Украиной.



«Они этого не хотят, и это уже мои внутренние проблемы, что я должен сделать, и как я должен заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиванием, угрозами мы ничего не достигнем. Мне нужен просто результат», — добавил Зеленский.



Президент отметил, что встреча с Владимиром Путиным может состояться в рамках следующего саммита в Нормандском формате.