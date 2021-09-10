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ЕС продлил на полгода санкции против РФ за агрессию против Украины

10 сентября 2021, 14:41

ЕС продлил на полгода санкции против РФ за агрессию против Украины

Европейский совет продлил действие персональных санкций в отношении России еще на полгода, до 15 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Совета.

Санкции распространяются на 177 физических и 48 юридических лиц, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Ограничения предусматривают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям.

Впервые европейские санкции против РФ были введены 17 марта 2014 года.

Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против отдельных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2022 года, и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, и действует до 23 июня 2022 года.

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