В Краматорске «на горячем» задержан прокурор, который требовал взятку за закрытие дела

В Донецкой области СБУ разоблачила руководителя одного из отделов Краматорской окружной прокуратуры на получении взятки. Прокурор требовал ее с местного фермера за закрытие уголовного производства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По информации СБУ, прокурор требовал с фермера 50 тысяч гривен за закрытие уголовного производства по факту самовольного захвата земельным участком.



«За эту сумму чиновник также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.



Прокурора задержали в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.



Ему инкриминируют ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.