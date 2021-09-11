«ДНР» предупредила: скорая помощь едет дольше из-за роста случаев ковида

В отдельных районах Донецкой области бригады скорой помощи приезжают на вызовы позднее из-за увеличения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Как сообщает так называемое «министерство здравоохранения ДНР», нагрузка на скорую помощь увеличилась на неподконтрольной территории Донетчины.



В сообщении говорится, что время обслуживания пациентов с ковидом и пневмонией в среднем занимает от 2 до 4 часов и тем самым «затрудняет своевременный выезд по иным поступающим вызовам ввиду ограниченного количества бригад».



В связи с этим «ДНР» рекомендует местным жителям вызывать скорую помощь при потере сознания, расстройстве дыхания, асфиксии, резком подъеме давления, боли в сердце, острых болях в животе, судорогах, кровавой рвоте, обильных кровотечениях, травмах, отравлениях, психических расстройствах, поражении электротоком, солнечном ударе, температуре свыше 40 градусов у детей и родах.



В случаях, если человек может самостоятельно обратиться в больницу, скорая помощь выезжать не должна. Речь идет о пациентах, у которых повешена температура тела в часы работы поликлиник, а также о тех кому нужны инъекции, капельницы, перевязки и прочие услуги участкового врача. Также «скорая» не приедет к тем, кто нуждается в стоматологической помощи, удалении клещей, снятии абстинентного синдрома и так далее.