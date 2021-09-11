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Украина рассчитывает на международные гарантии из-за «Северного потока-2»

11 сентября 2021, 10:23

Украина рассчитывает на международные гарантии из-за «Северного потока-2»

Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления Россией «Северным потоком-2». Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит "час Ч". Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу», — сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией (YES) и Фондом Виктора Пинчука.

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