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Резников: Генассамблее ООН пора принимать резолюцию по Донбассу

11 сентября 2021, 16:45

Резников: Генассамблее ООН пора принимать резолюцию по Донбассу

В сентябре начнет свою работу Генеральная Ассамблея ООН. Накануне она проголосовала за обсуждение ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что Генассамблея должна принять резолюцию касательно ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в комментарии телеканалу «Дом», отвечая на вопрос, каким будет его пожелание на предстоящей сессии.

«Я бы просил помнить Генассамблею, что уже принято несколько резолюций по Крыму. И пора принимать резолюцию по Донбассу.  В ней должна быть сказана правда всему миру, кто является оккупантом, кто является агрессором», – сказал Резников.

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