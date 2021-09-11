Инструмент политического давления: Главком ВСУ — об увеличении обстрелов на Донбассе

В последнее время боевики увеличили количество и интенсивность нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Россия использует это для политического давления. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.



«Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 — из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы», — сообщил Залужный.



Он отметил, что на обстрелы незаконных вооруженных формирований украинские военные дают адекватный ответ.



«По данным нашей разведки, потери врага составили 6 убитых и 12 раненых», — добавил главком ВСУ.



Он подчеркнул, что ситуация в районе проведения ООС остается под полным контролем украинской армии.



«Вражеские провокации является инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны», — заключил Валерий Залужный.