На Донбассе ранены и травмированы 10 украинских военных, один погиб

С начала текущих суток в зоне операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения и травмы получили 10 украинских военных, один погиб, сообщает штаб ООС.



Боевики обстреляли украинские позиции в районе Новогнатовки, Золотого-4, Старогнатовки, Талаковки, Верхнеторецкого.



НВФ применили запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



В Донецкой области боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе поселка Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.



Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета беспилотников боевиков с пересечением линии соприкосновения.