Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►

Частичное объединение группировок «ЛНР» и «ДНР», мусорный коллапс в Макеевке, «Единая Россия» в Донецке и трудовая миграция шахтеров из неподконтрольного Донбасса. Это дайджест «Новостей Донбасса» за неделю.