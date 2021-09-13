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Житель Луганской области продавал поддельные ковид-сертификаты и тесты

13 сентября 2021, 16:39

Житель Луганской области продавал поддельные ковид-сертификаты и тесты

В Луганской области задержан мужчина, который изготовлял и продавал справки с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения соответствующих исследований. Также он предлагал услуги по изготовлению поддельных ковид-сертификатов. Свои услуги он продавал жителям неподконтрольной территории Донбасса для пересечения КПВВ.

В киберполиции Украины сообщают, что клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок.

«Фигурант использовал поддельные печати одного из медицинских центров. Стоимость одного такого теста составляла 500 гривен. Ежемесячная прибыль правонарушителя составляла около 300 тысяч гривен», — отмечают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, отметили правоохранители.

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