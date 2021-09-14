Под Песками сегодня ранили украинского военного

В районе Песок Донецкой области ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.
«По состоянию на 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет», – говорится в сводке на сайте Минобороны.
Раненного военного транспортировали в лечебное учреждение.
В министерстве отмечают, что ВСУ «предоставили адекватный ответ» на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.
За прошедшие сутки, 13 сентября, боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один военнослужащий.