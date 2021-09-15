Украина в ТКГ призвала РФ ускорить обмен, разблокировать КПВВ и прекратить огонь на Донбассе

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе призвала российскую сторону ускорить обмен удерживаемыми лицами, разблокировать работы КПВВ и вернуться к полноценному режиму «тишины» на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба делегации.



Как отметил заместитель главы делегации Алексей Резников, разблокирование работы КПВВ позволило бы решить вопросы социально-экономической поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях.



В то же время, российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.



«Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий», — говорится в сообщении.



Помимо этого продолжается работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ в ОРДЛО с применением соответствующих механизмов обеспечения гарантий безопасности.



Участники также продолжают искать механизмы удаленной идентификации для выплаты пенсий маломобильным лицам.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.