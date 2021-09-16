ОБСЕ: В сентябре на Донбассе стреляют на 30% чаще, чем в августе

За первые две недели сентября число нарушений режима прекращения огня на Донбассе возросло примерно на 30% в сравнении с августом. Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Микко Киннунен по итогам очередного заседания.



«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения остается нестабильной: в течение первых двух недель сентября 2021 года Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщала в среднем о 273 нарушениях режима прекращения огня в день, что примерно на 30% больше, чем в августе», — отмечается в сообщении.



Также Киннунен выразил сожаление в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения. «Это 11 человек в августе месяце, что является самым большим количеством жертв среди гражданского населения в месяц с момента вступления в силу соглашения об усилении режима прекращения огня, достигнутого в июле 2020 года», — рассказал он.



По его словам, участники рабочей группы ТКГ по безопасности продолжили работу над проектом дополнения к соглашению об усилении режима прекращения огня, однако все еще присутствуют разногласия по поводу характера возможного нового механизма координации и верификации.



Политическая рабочая группа обсудила вопросы, связанные с разработкой проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями, а участники экономической рабочей группы обсудили различные аспекты водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, затронули экологические аспекты, вопросы пенсионных выплат и мобильной связи.



По словам Киннунена, заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось, так как не разрешены разногласия по поводу недавнего назначения эксперта.



«Вопросы жизненно важного значения для населения по обе стороны от линии соприкосновения, такие как открытие новых пунктов пропуска и взаимный обмен лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, не смогли быть обсуждены. Я подчеркиваю необходимость поиска скорейшего выхода из этого тупика в преддверии очередного заседания рабочей группы», — резюмировал спецпредставитель.