«ЛНР»: Подросток получил ранения при взрыве в Луганске

Во временно неподконтрольном украинской власти Луганске подросток получил ранения при взрыве. По предварительной информации, взорвался запал гранаты, сообщает пресс-служба «МЧС» при группировке «ЛНР».



Как уточняется, взрыв произошел в квартале Мирный Луганска.



«В результате срабатывания неустановленного взрывного устройства, предположительно, запала ручной гранаты минно-взрывные травмы получил мальчик 2007 года рождения», — говорится в сообщении.



Подростка доставили в реанимационное отделение «Луганской республиканской клинической больницы» с диагнозом «минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения верхних частей тела, травматический шок».