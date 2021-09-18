Жителям ОРДЛО выдают российские паспорта прямо перед голосованием в Госдуму

Жители неподконтрольных районов Донбасса получают российские паспорта в Ростовской области прямо перед голосованием на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщает «Кавказский узел».



По данным журналистов, 17 сентября около 400 жителей ОРДЛО получили паспорта РФ. Сразу после этого их автобусами доставили на избирательные участки в Ростовской области.



Группировка «ДНР» организовала 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, которые доставят жителей ОРДО, которые будут голосовать на выборах в российскую Госдуму.