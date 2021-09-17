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Российские выборы на Донбассе: «Л-ДНР» голосуют в «инфоцентрах» и подвозят на участки в РФ

17 сентября 2021, 10:05

Российские выборы на Донбассе: «Л-ДНР» голосуют в «инфоцентрах» и подвозят на участки в РФ

Голосование в «инфоцентре» в Пролетарском районе Донецка. Фото: Елена Рязанцева / Telegram Голосование в «инфоцентре» в Пролетарском районе Донецка. Фото: Елена Рязанцева / Telegram

Сегодня в России началось голосвание на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосванию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Как голосуют

Голосвать жители неподконтрольной Украине части Донбасса будут как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовкую область РФ.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что уже проголосвал на выборах дистанционно.

Пушилин голосует дистанционно. Фото с его сайта


Для дистанционного голосвания в ОРДЛО были открыты «информационные центры», которые по сути являются избирательными участками. Люди приходят в «инфоцентры», где консультанты с компьютерами помогают им отдать голос. Судя по опубликованным фотографиям, тайна голосования таким способом нарушена.

Голосование в «инфоцентре» в Пролетарском районе Донецка. Фото: Елена Рязанцева / Telegram

Голосование в Докучаевке. Фото: Докучаевск МО ОД «ДР» / Telegram

Один из таких «инфоцентров» посетил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

Фото: ЛИЦ

Всего «ДНР» открыла 255 «инфоцентров» в городах и районах и 3 — на границе с РФ. «ЛНР» открыла 141 аналогичный «инфоцентр».

Дистанционному голосванию предшествовала кампания по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».

Кроме того, был организован бесплатный подвоз тех избирателей, которые не смогли зарегистрироваться на онлайн-голосование. Для этого «Л-ДНР» запустили автобусы и поезда в Ростовскую область. В частности, Пушилин сообщил об организации 825 автобусных рейсов и 12 поездов.

Один из автобусов с избирателями из ОРДЛО. Фото: ОДДР Актуально / Telegram

Мобилизация избирателей проводилась «Л-ДНР» в первую очередь среди работников бюджетной сферы, а также студентов. «Новостям Донбасса» известны случаи, когда на предприятиях или в учебных заведениях составляли списки тех, кто примет участие в голосовании. В противном случае нужно было писать объяснительную, указав причину отказа.

Все для «Единой России»

«Л-ДНР» организовали агитацию за российскую партию власти «Единая «Россия». Фактически она получила монопольное положение. Например, под эгидой «Единой России» с мая прошло около 2500 мероприятий на подконтрольной «ДНР» территории. В Донецк и Луганск неоднократно приезжали высокопоставленные представители партии. Кроме того, началась запись в сторонники «Единой России» — это первый шаг для вступления в ряды партии.

Реакция Украины

МИД Украины предупредил, что привлечение жителей оккупированных Донбасса и Крыма поставит под сомнение легитимность выборов в Госдуму России, а результаты такого голосования не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина зафиксирует проведение Россией выборов на оккупированных территориях как нарушения международного права. 

Кроме того, Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнули, что Россия нарушает Минские соглашения, привлекая жителей ОРДЛО к голосованию.

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