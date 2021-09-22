Зеленский передал генсеку ООН список удерживаемых на Донбассе в Крыму и РФ

Президент Владимир Зеленский передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу список из почти 450 украинцев, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России. Он попросил генсека ООН содействовать в освобождении заключенных.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского и Гутерриша в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов. «Для нашего региона таким вызовом остается российская агрессия», — добавил глава государства.



Зеленский также поблагодарил собеседника за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ознакомил его с актуальной ситуацией на Донбассе.



«Украина поддержала в прошлом году ваш призыв к глобальному прекращению огня. Несмотря на все наши мирные усилия, обстрелы украинских позиций продолжаются», — отметил Зеленский.



Он также рассказал генсеку ООН об итогах саммита Крымской платформы и отметил, что Украина рассчитывает на всестороннюю поддержку работы этой инициативы со стороны ООН.



«Достижение конечной цели Крымской платформы — возвращение Крыма — восстановит уважение к Уставу ООН. Считаю, что будет способствовать выполнению решений Крымской платформы является обязанностью Организации», — подчеркнул Зеленский.