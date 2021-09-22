Мобильный оператор «ДНР» повышает цены на самые доступные тарифные планы

Мобильный оператор группировки «ДНР» «Феникс» повысит плату за пользование тарифами «Народный» и «Народный интернет» с 1 октября. Об этом сообщается на сайте оператора.



В тарифе «Народный» для физических и юридических лиц с октября вдвое увеличится абонплата — с 50 до 100 рублей в месяц. Абонентам станут доступны 120 бесплатных минут на городские номера ОРДО (сейчас их стоимость 0,50 руб/мин). Для «бюджетных организаций» с 1 января 2022 года станут доступны бесплатные 60 минут в месяц на городские номера, при этом абонентская плата будет 75 рублей в месяц.



В тарифе «Народный интернет» с 1 октября плата возрастет с 95 до 120 рублей в месяц. При этом увеличится лимит бесплатных минут при звонках на номера «Феникс» и на «Лугаком» (оператор «ЛНР») — с 50 до 60 минут в сутки.



Тарифы «Народный» и «Народный интернет» являются самыми дешевыми в линейке «Феникса».

«Феникс» был запущен «ДНР» в 2015 году. Работает на захваченных мощностях украинских операторов «Киевстар» и Lifecell.