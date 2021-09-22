Разумков заявил, что не собирается идти в отставку с поста главы парламента

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку, несмотря на то, что слухи об этом активно распространяются. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Прямой».



Разумков отметил, что о его отставке говорят давно, но сейчас больше, чем раньше.



«Если мы с вами говорим об "уйду в отставку" — я не планирую отставку. Я подавать в отставку не собираюсь», — сказал глава ВР.



В то же время он добавил, что готов к этому, если такое решение согласно процедуре примет большинство народных депутатов.



«Если мы с вами говорим, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада Украины — да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор подписей, 150 подписей, далее подготовка, отчет и голосования в стенах Верховной Рады Украины. Я к этому готов. Я об этом говорил давно: если будет желание народных депутатов сменить председателя Верховной Рады — это их право, это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать», — подчеркнул Разумков.



Как ранее стало известно, фракция «Слуга народа» может обратиться к председателю Верховной Рады с предложением добровольно сложить полномочия. Источники сообщают, что это происходит из-за критики Дмитрия Разумкова законопроекта президента про олигархов. По его мнению, в президентском законопроекте об олигархах существует конфликт интересов в связи с тем, что СНБО определяет олигархов, поэтому стоит создать специальный орган, который будет заниматься реестром олигархов.