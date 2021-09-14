Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии

14 сентября 2021, 10:35

Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии

Верховная Рада может голосовать за законопроекты, которые направлены на рассмотрение Венецианской комиссии, без ее выводов. В том числе, и за законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV».

«Я не мог не учесть предложение всех оппозиционных фракций, поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Далее хотелось бы понять позицию "Слуги народа", потому что я не понял, или коллеги предлагают подождать, когда мы получим заключение. Тогда лучше надо формулировать свою позицию, если нет, то регламент Верховной Рады не запрещает нам рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии», — сказал спикер.

Разумков уверен, что выводы Венецианской комиссии докажут парламентариям, что они «все делают правильно».

Спикер отметил, что Рада 9-го созыва за последние два года дважды голосовала за проекты законов, не имея выводов Венецианской комиссии — за законопроекты № 1135-ИХ «О народовластии через всеукраинский референдум» и № 1576-ИХ «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

10 сентября законопроект был передан Венецианской комиссии.

Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599.

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.

Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Разумков
Прочее
Венецианская комиссия закон об олигархах

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
23:40
Главные новости Донбасса за неделю
22:50
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР»: 161 новый случай COVID-19 и 16 умерших
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
19:41
«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника
все новости
10:35
Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии
10:07
Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
08:20
В Украине коронавирус подтвердили еще у 3,3 тысячи человек
08:11
Боевики 12 раз стреляли на Донбассе
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
22:23
Кабмин ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
20:59
Экс-командир боевиков в «Оплоте» взят под стражу
19:53
JIT: Мы обратились к жителям Курска, так как РФ не помогает следствию по MH17
18:23
СН: Через неделю ВСК начнет рассматривать вопросы по Иловайску и переговорам Медведчука
17:39
Боевики 4 раза стреляли на Донбассе
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
16:39
Житель Луганской области продавал поддельные ковид-сертификаты и тесты
15:34
В Кабмине рассказали, чего ждать украинцам после перехода в «желтую» зону
все новости
ВИДЕО
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция