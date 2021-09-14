Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии

Верховная Рада может голосовать за законопроекты, которые направлены на рассмотрение Венецианской комиссии, без ее выводов. В том числе, и за законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».



Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Свобода слова на ICTV».



«Я не мог не учесть предложение всех оппозиционных фракций, поэтому законопроект был отправлен в Венецианскую комиссию. Далее хотелось бы понять позицию "Слуги народа", потому что я не понял, или коллеги предлагают подождать, когда мы получим заключение. Тогда лучше надо формулировать свою позицию, если нет, то регламент Верховной Рады не запрещает нам рассматривать законопроект, даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии», — сказал спикер.



Разумков уверен, что выводы Венецианской комиссии докажут парламентариям, что они «все делают правильно».



Спикер отметил, что Рада 9-го созыва за последние два года дважды голосовала за проекты законов, не имея выводов Венецианской комиссии — за законопроекты № 1135-ИХ «О народовластии через всеукраинский референдум» и № 1576-ИХ «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.



10 сентября законопроект был передан Венецианской комиссии.



Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599.



Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.



Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.