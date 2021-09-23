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ООН: За полгода на Донбассе число жертв среди мирных жителей выросло на 50%

23 сентября 2021, 12:44

ООН: За полгода на Донбассе число жертв среди мирных жителей выросло на 50%

С 1 февраля по 31 июля на Донбассе зафиксировано 62 погибших и раненых среди мирных жителей, что на 51% больше по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Такие данные приводятся в докладе о ситуации с правами человека в Украине, подготовленном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в стране.

«Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась в связи с увеличением количества жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий и ущерба гражданским объектам. С 1 февраля до 31 июля Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 62 жертвы среди гражданского населения: 15 были убиты и 47 получили ранения. Это на 51% больше, по сравнению с предыдущими 6 месяцами», — сказала глава миссии Матильда Богнер, презентуя доклад на брифинге в Киеве.

Она отметила, что эта тенденция продолжается, поскольку из-за активных боевых действий в августе и в начале сентября было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения: два человека убиты и 14 получили ранения. «Это самые высокие данные за месяц, начиная с июня 2020 года», — указала Богнер.

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