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В Лисичанске массово отключат от отопления за долги

23 сентября 2021, 18:21

В Лисичанске массово отключат от отопления за долги

По распоряжению главы Лисичанской военно-гражданской администрации КП «Лисичансктеплосеть» отключит от центрального отопления 28 многоквартирных домов за долги. Об этом сообщает пресс-служба КП.

«Коммунальное предприятие "Лисичансктеплосеть" доводит до сведения, что в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации от 17.09.2021р. № 1044 "Об отключении жилых домов от системы централизованного отопления", с отопительного сезона 2021-2022рр. будет прекращена подача теплоносителя на 28 жилых домов», — говорится в сообщении.

В компании также перечислили адреса домов, которые отключают.

Летом в Украине сняли мораторий на отключение должников от коммунальных услуг. Это ограничение будет действовать только в случае введения «красной» зоны эпидемопасности (сейчас Украина находится в"желтой" зоне").

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