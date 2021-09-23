В Лисичанске массово отключат от отопления за долги

По распоряжению главы Лисичанской военно-гражданской администрации КП «Лисичансктеплосеть» отключит от центрального отопления 28 многоквартирных домов за долги. Об этом сообщает пресс-служба КП.



«Коммунальное предприятие "Лисичансктеплосеть" доводит до сведения, что в соответствии с распоряжением руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации от 17.09.2021р. № 1044 "Об отключении жилых домов от системы централизованного отопления", с отопительного сезона 2021-2022рр. будет прекращена подача теплоносителя на 28 жилых домов», — говорится в сообщении.



В компании также перечислили адреса домов, которые отключают.



Летом в Украине сняли мораторий на отключение должников от коммунальных услуг. Это ограничение будет действовать только в случае введения «красной» зоны эпидемопасности (сейчас Украина находится в"желтой" зоне").