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Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив

25 сентября 2021, 13:36

Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив

Спасатели при группировке «ДНР» нашли горняка, потерявшегося во время пожара на шахте им. Засядько. Донецкие СМИ сообщают, что 39-летний электрослесарь больше суток провел в задымленной выработке.

Горноспасатели оказали пострадавшему медицинскую помощь. Спасенный в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

На угольном предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.

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