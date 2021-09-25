Шахтер больше суток просидел в задымленной донецкой шахте, он жив

Спасатели при группировке «ДНР» нашли горняка, потерявшегося во время пожара на шахте им. Засядько. Донецкие СМИ сообщают, что 39-летний электрослесарь больше суток провел в задымленной выработке.



Горноспасатели оказали пострадавшему медицинскую помощь. Спасенный в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

На угольном предприятии вечером 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 – на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.