В Украине коронавирусом инфицировались еще 4647 человек

За минувшие сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 4 647 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 983 человека выздоровели, 69 — умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Из них — 448 детей и 57 медработников.



«Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 325 человек; летальных случаев — 69; выздоровело — 983 человека», — говорится в сообщении.



С начала пандемии коронавирусом инфицировались 2 392 397 человек, из которых 2 244 192 пациента выздоровели, летальных случаев — 55 626.