Военный погиб, еще один ранен при подрыве на взрывном устройстве

Один украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, еще один ранен. Об этом сообщает штаб ООС.



«В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение», — говорится в сообщении.



После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение в состоянии средней тяжести.



С начала суток по состоянию на 17:00 боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Они открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



ВСУ стреляли в ответ.