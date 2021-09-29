Вез оружие и пулемет через блокпост: на Донетчине задержан водитель

На блокпосту вблизи Волновахи в Донецкой области задержан мужчина, который перевозил 7 единиц оружия и патроны. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.



«При осмотре в багажнике "Волги" гвардейцы обнаружили две единицы стрелкового оружия, 4 единицы РПГ-22, пулемет ПК и 60 патронов калибра 7,62 мм», — говорится в сообщении.



22-летнего мужчину задержали по подозрению в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми предписаниями или взрывчатыми веществами». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.