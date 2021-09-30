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Гуманитарные вопросы Донбасса снова обсуждают на заседаниях ТКГ

30 сентября 2021, 10:32

Гуманитарные вопросы Донбасса снова обсуждают на заседаниях ТКГ

Заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе разблокированы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Очередное заседание состоялось 29 сентября.

Во время онлайн-встречи обсуждались вопросы разблокирования работы КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. Также украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан.

Кроме этого украинская делегация в очередной раз призвала обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

«Следует отметить, что на этот раз российская делегация повела несколько странно. В частности, российские представители выдвинули предложения по "... общему голосованию" по отдельным собственным инициативам, "... голосования по умолчанию" и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом», – отметил Резников.

Однако, по его словам, «эти попытки навязать свои предложения за пределами повестки дня не нашли понимания ни в украинской делегации, ни у представителей ОБСЕ».

Представитель российской стороны на переговорах в ТКГ Борис Грызлов в свою очередь выступил с критикой в адрес украинской делегации. В частности, он возмутился тем, что украинская сторона не приняла к сведению предложения, выдвинутые группировками «Л-ДНР», которые не являются сторонами переговорного процесса.

Также Грызлов раскритиковал действия представителей ОБСЕ.

«Координатор от ОБСЕ Микко Киннунен даже не призвал ни одну из сторон конфликта к достижению договоренностей по решению этой ситуации и фактически отказался от роли посредника на переговорах, объявив себя простым модератором. Судя по такой позиции, ОБСЕ перестает быть активным участником в поиске путей урегулировании конфликта», – заявил российский представитель. 

Следующее заседание ТКГ запланировано на 13 октября.

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