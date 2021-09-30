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«ДНР» обвинила еще одного человека в «шпионаже»

30 сентября 2021, 12:17

«ДНР» обвинила еще одного человека в «шпионаже»

В отдельных районах Донецкой области мужчину обвиняют в шпионаже и сотрудничестве с правоохранительными органами Украины. В так называемом «МГБ ДНР» заявили, что мужчина по фамилии Бизяев был арестован за кражу. Но позднее выяснилось, что якобы в 2017 году он был завербован украинскими спецслужбами.

«Взамен на согласие сотрудничества с СБУ О. Бизяеву было предложено содействие в оформлении для его жены и ребенка документов в регистрационных органах Украины, а также материальное вознаграждение», – говорится в сообщении «МГБ ДНР».

В группировке утверждают, что в Киевской области украинские спецслужбы освободили Бизяева от уголовной ответственности по вымышленному делу о государственной измене с его стороны. Это якобы и было условием сделки.

В конце марта 2019 года мужчину задержали вооруженные люди «ДНР», когда тот вернулся на неподконтрольную территорию Донецкой области.

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