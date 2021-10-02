Как работают бесплатные автобусы в прифронтовых селах Луганской области

Село Крепи в Луганской области, который находится за 20 километров от линии разграничения уже долгое время живет без регулярного автобусного сообщения.



Последний рейсовый автобус здесь видели в 2014 году. Перевозчик был из Луганска. Поэтому после захвата областного центра – возить жителей стало некому.



До оккупированного Луганска отсюда почти 70 километров, а до российского населенного пункта Титовка – всего 26. Населения немного – чуть более 100 человек. Работа есть только в поле, а из-за отсутствия регулярного транспортного сообщения с городами, молодежь старается отсюда выехать.



Местные жители, которые остались жить в поселке, жалуются, что им сложно попасть в больницу, аптеку или супермаркет, ведь все это находится не в пешей доступности – нужно ехать.



На помощь местному населению пришла гуманитарная миссия «Пролиска». В организации приняли решение запустить в село социальный рейс. Теперь жители этого села и трех соседних смогут добираться раз в неделю в райцентр – Счастье или Станицу Луганскую бесплатно на автобусе.

В автобусе 26 посадочных мест. Их количество разделили между четырьмя населенными пунктами, через которые будет следовать автобус. В каждом – назначили ответственного диспетчера.



«Каждое село имеет определенное количество, например: наше село шесть, а самое большое – имеет семь мест. Если люди не набирают в своем селе, диспетчер, места, значит, соответственно, мы созваниваемся и стараемся сделать так, чтоб автобус не ехал пустым», – рассказала жительница Креп Анна Писклова.



Водитель забирает людей с определенных остановок в каждом из четырех сел, довозит до Станицы или Счастья, ждет там ровно четыре часа и отвозит обратно по такому же маршруту. Также в «Пролиске» договорились с представителями социальных служб Счастья и Станицы Луганской. Жителей, которых будет привозить социальный автобус, постараются обслужить вне очереди.



«Гуманитарный фонд для Украины» выделил 325 тысяч долларов на год для гуманитарной миссии «Пролиска», чтобы люди смогли добираться в больницу, пенсионный фонд, налоговую или на рынок. Это 41-й населенный пункт, из которого едет социальный автобус, организованный миссией.



«Украинским гуманитарным фондом и офисом координатора системы ООН было принято решение о том, чтобы профинансировать две организации: гуманитарную миссию “Пролиска” и благотворительный фонд “АДРА Украина” сроком на год. Для того, чтобы дать год местным властям на уровне двух областей: на уровне Луганской и Донецкой области для того, чтобы они подготовились и дальше взяли решение этой проблемы на себя. Для того, чтобы связать эти изолированные прифронтовые деревни, во-первых, с новыми центрами объединенных территориальных громад, во-вторых - теми населенными пунктами, где находятся услуги и сервисы социального и административного характера», – пояснил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.



Запустить социальный транспорт в еще 52 изолированных населенных пунктах, находящихся на линии соприкосновения на Донбассе, обещают до конца года.