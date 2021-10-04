На неподконтрольной Донетчине резко подорожал картофель: причины

В отдельных районах Донецкой области резко подорожал картофель. Местные продавцы говорят, что причиной скачка цен стало подорожание в два раза таможенной пошлины при ввозе товара из России, а донецкие производители повысили цену, пользуясь сложившейся ситуацией.



Если около двух недель назад килограмм картофеля в Донецке на центральном рынке стоил примерно 50-60 рублей, то сегодня его стоимость превышает 100 рублей. На рынке есть и картофель дешевле – 75-85 рублей за кило, но эти цены существенно выше прежних.



Кроме этого продавцы и поставщики жалуются на то, что цена «растаможки» при ввозе из России в ОРДО не соответствует количеству и цене товара.



Цены на продукт не фиксированные, потому местные предприниматели сами решают, сколько будет стоить их товар. Своего картофеля в нужных объемах сельхозпроизводители ОРДО не выращивают. На неподконтрольную территорию завозят товар в основном из Ростова. Также картофель везут из Азербайджана и Грузии. Если продукты задержатся в пути, например, на границе, часть товара испортится – эти убытки продавцы также закладывают в его конечную стоимость на прилавках.



На российских сайтах сегодня можно встретить разные оптовые цены на картофель – 15 рублей до 35 рублей за килограмм.