Ситуация на фронте: 6 обстрелов, ранен украинский военный

Во вторник, 5 октября, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. Он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).



Из шести нарушений режима прекращения огня два – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



В частности, в районе Трехизбенки украинские позиции обстреляны из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского позиции попали под обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также стрелкового оружия. У Красногоровки боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского – дважды применили минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



В незаконных вооруженных формированиях в свою очередь заявили, что их позиции обстреляли в Лозовом, Саханке и Ленинском из автоматического и подствольного гранатометов, а также из минометов калибра 82 мм.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 5 октября 2021-го зафиксировала не менее 62 386 нарушенй режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.