Спасатели нашли тело горняка, который пропал при пожаре на шахте в Донецке

Горноспасатели нашли тело горняка, пропавшего в результате аварии на шахте имени Засядько в Донецке. Об этом сообщает «ДАН» со ссылкой на «министерство угля и энергетики» группировки «ДНР».



Отмечается, что тело погибшего было найдено сегодня в 9:10.



Спасатели продолжают ликвидацию последствий пожара в шахте, который произошел еще 23 сентября.

На шахте Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.