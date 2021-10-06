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Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности

06 октября 2021, 15:05

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: восстановленное видео, реакция полиции и общественности

Полиция приобщила видео к делу по факту нападения на журналистов «Радио Свобода» в офисе Укрэксимбанка. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сегодня, 6 октября.

На видео «Радио Свободы» зафиксировано нападение на журналистов группы человек из окружения председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера.

«В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу», – сказал Монастырский и добавил, что «такое поведение в отношении сотрудников СМИ недопустимо в демократическом обществе и получит надлежащую правовую оценку правоохранителей и суда».

В понедельник, 4 октября, журналисты программы «Схемы» обратились в полицию Киева с заявлением о препятствовании их профессиональной деятельности.

Нападение произошло во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране убрать камеры и стереть, все, что на них записано. Журналисту в свою очередь удалось записать происходящее на аудио. Позднее издание смогло восстановить стертую видеозапись.

Издание LIGA.net пишет, что вопрос журналиста касался группировки «ДНР». Собеседник издания в руководстве Укрэксимбанка на условиях анонимности рассказал, что во время интервью журналист начал задавать вопросы, которые отличались от темы заявленного интервью. Они касались деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, каким-то образом сотрудничает с «ДНР».

Сегодня, 6 октября на улице Антоновича перед зданием банка прошла акция протеста против противоправных действий, допущенных руководством и охраной банка.

Фото: Украинская правда

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли в отделение банка для вручения подозрения двум лицам, которые являются фигурантами уголовного производства. Дело открыто по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Мецгер попросил прощения у журналистов «Схем» и добавил, что готов еще раз извиниться «в любой удобной для них форме». Об этом он написал на странице в Facebook.

«Я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд именно у меня», – написал он.

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