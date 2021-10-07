Коронавирус в ОРДО: Очередь на рентген в Донецке расписана на полмесяца вперед

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке рентген-кабинеты не справляются с наплывом больных. Людей записывают в очередь на две недели вперед.



Житель Донецка опубликовал в соцсетях видео, где он рассказал, что обратился в больницу, ему был поставлен диагноз «вирусная пневмония». Но направление на рентген ему выписали только на 18 октября. На направлении видна дата выдачи — 2 октября 2021 года.



«Вопрос: за сколько дней человек может умереть от пневмонии? Мне кажется, за две недели можно и преставиться уже, и 9 дней уже сыграть», — говорит дончанин.