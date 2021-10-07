У Януковича назвали незаконным решение суда о его заочном аресте

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, которого заочно арестовали по делу о незаконном захвате резиденции «Межигорье», считают указанное решение суда незаконным и принятым под давлением со стороны действующей власти. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвокатское объединение AVER LEX.



Как заявила двокат Ольга Просянюк, Янукович не скрывается от следствия, как это пытается преподнести сторона обвинения. Она заявила, что это следствие «всячески уклоняется от проведения необходимых процессуальных действий».



«Сегодняшний вердикт подчеркивает еще раз то беззаконие и скандалы, в котором живет страна. Все это укладываются в череду незаконных действий в отношении Виктора Януковича», — отметила Просянюк.



Ранее Высший антикоррупционный суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о завладении резиденцией «Межигорье».