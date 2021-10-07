В 2022 году более 340 семей ВПЛ получат льготные кредиты на жилье

В 2022 году более 340 семей переселенцев получат льготные ипотечные кредиты. Таким образом, жильем будут обеспечены более 700 переселенцев.



Об этом сообщили в Минреинтеграции.



Первый замминистра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский рассказал, что в этом году на программу «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» заложено 408 130 000 гривен.



«Сейчас уже подписано 110 договоров с ВПЛ на общую сумму 126 млн гривен. Следующий этап отбора кандидатов на получение кредита запланирован 12 октября. Что касается следующего года, то на 2022 год на эту программу предусмотрено 465 330 000 гривен. Это даст нам возможность предоставить льготные кредиты для 342 семей», — отметил он.



Он также рассказал и о результатах бюджетной программы для приобретения жилья для ВПЛ по формату 70/30 (70% стоимости оплачивается из государственного бюджета, еще 30% — из местных бюджетов). По его словам, за период действия этой программы с 2017 по 2020 год удалось обеспечить жильем около одной тысячи ВПЛ.