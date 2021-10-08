Антон Поляков. Фото: Страница депутата в Facebook

Сегодня ночью умер народный депутат Антон Поляков. Как сообщает полиция Киева, ему стало плохо в такси.



Депутата пытались реанимировать врачи скорой, но безуспешно.



Как сообщил нардеп Александр Качура, медики констатировали смерть Полякова в 2:45.



В полиции рассказали, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт.



Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.



По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Антону Полякову было 33 года. В Верховную Раду его избрали в 2019 году в составе партии «Слуга народа» от округа №206 в Черниговской области. Уже в ноябре того же года Полякова исключили из фракции: в политсиле тогда решение объяснили тем, что депутат отказался голосовать за те законопроекты, которые по общему решению должны были поддержать все члены фракции.



В декабре 2019 года Поляков вышел из партии. Позже стал членом депутатской фракции «За майбутнє» (За будущее).