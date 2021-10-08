Ковид в Донецкой области: почти тысяча новых случаев

К утру, 7 октября, в Донецкой области выявили 949 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений, вызванных вирусом, три человека умерли.

С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 диагностировали у 106 698 жителей. Из них 94 651 человек выздоровел, а 2 718 человек умерли.



За четверг, 7 октября, в Украине выявили 16 362 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 237 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 4 720 пациентов, а 241 человек умер.



