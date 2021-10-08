В Славянске открыли «ковидный» госпиталь и еще один пункт вакцинации

В Славянске Донецкой области открылся еще один пункт вакцинации. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях, пункт вакцинации будет работать в центральном отделении «Укрпочты» по адресу ул. Свободы, 1. График работы: с 9:00 до 14:00.



Сделать прививку от коронавируса в этом пункте может любой желающий, достигший 18 лет.



«На сегодня доступны вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty) и CoronaVac. Пока пункт вакцинации будет функционировать в рабочие дни», – отметил Лях.



Кроме этого в Славянске на базе инфекционного отделения городской клинической больницы развернули «ковидный» госпиталь.



«На сегодняшнее утро 15 коек уже заполнены. До вечера оборудуем еще 40 мест в урологии. Теперь заболевших из Славянска не придется госпитализировать в другие города. Наоборот, при необходимости примем у себя соседей», – сообщил мэр.



Также Лях призвал жителей город вакцинироваться от ковида.

Вчера, 7 октября, в Донецкой области в центральных отделениях «Укрпочты» начали работу 50 пунктов вакцинации. В список вошли такие населенные пункты: Угледар, Красногоровка, Максимильяновка, Марьинка, Мироновский, Светлодарск, Северск, Часов Яр, Константиновка, Мариуполь, Нелиповка, Нью-Йорк, Пивничное, Соледар, Торецкое, Белозерское, Дробышево, Горняк, Заречное, Краматорск, Кураховка, Лиман, Мирноград, Новоселовка, Новогродовка, Рубцы, Селидово, Торское, Украинск, Цукурино, Шандриголовое, Ямполь, Яровая, Гришино, Славянск, Шевченко, Бахмут.