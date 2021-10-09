Штаб: Сегодня боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе один раз

С начала текущих суток, 9 октября, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на Донбассе.



В районе Майорска боевики вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Красногоровк – из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм. Неподалеку Новозвановки – из станковых противотанковых гранатометов.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



В штабе отмечают, что украинские военные открыли ответный огонь, не применяя при этом запрещенное оружие.