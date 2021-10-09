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«ДНР» заявила о ранении жителя окраины Донецка

09 октября 2021, 22:00

«ДНР» заявила о ранении жителя окраины Донецка

В группировке «ДНР» заявили о ранении мирного жителя поселка Александровка в Донецке. Как сообщил глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин, местный житель Александровки ранен в левое плечо.

«Пострадавший госпитализирован в травматологическое отделение ЦГБ №14 с открытым оскольчатым переломом левой плечевой кости», – написал Кулемзин в Telegram.

Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что с начала текущих суток, 9 октября, незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. В штабе отмечают, что тогда украинские военные открыли ответный огонь, не применяя при этом запрещенное оружие.

О военной обстановке по состоянию на вечер субботы нет информации.

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