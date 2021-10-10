В Украине выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки 9 октября в Украине зафиксировали 11 344 новых случая COVID-19. Умерли от осложнений 162 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



В больницы в течение суток попали с коронавирусом 3 712 человек. Выздоровел 2 581 пациент.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.



С начала пандемии медики обнаружили 2 млн 541 тысяч 257 случаев COVID-19. Из них 58 тысяч 493 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 млн 290 тысяч 427 граждан выздоровели.



Вчера лаборатории сделали более 67 тестов на коронавирус.