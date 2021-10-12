На шахте в Донецке продолжают тушить пожар, обнаружили новый завал

В Донецке на шахте имени Засядько четвертую неделю продолжают тушить пожар. Сейчас рабочие завершают разбор завала, сообщают местные СМИ, подконтрольные группировке «ДНР».



Полностью ликвидировать последствия аварии пока не удалось, однако и продуктов горения в выработках уже нет. Сообщается, что спасатели вместе с шахтерами практически завершили разбор первого завала, также откачивают воду на горизонте 1235 м.



При этом горняки обнаружили еще один завал. Вскоре работникам удастся к нему пробраться. От шахты на аварийном участке задействовано более 60 сотрудников.



Местные СМИ отмечают, что комиссия по расследованию причин аварии пока не получила допуск на место происшествия.

На шахте Засядько 23 сентября произошло возгорание пересыпа транспортной ленты. В шахте находился 61 человек, из них 26 — на аварийном участке. На поверхность вышли все, кроме одного.