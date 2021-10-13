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Путин сказал, почему может прекратить транзит газа через Украину

13 октября 2021, 17:24

Путин сказал, почему может прекратить транзит газа через Украину

Европа может лишиться маршрута поставок газа через Украину, поскольку украинский газопровод может лопнуть при увеличении объемов транзита. Об этом заявил президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», сообщает «Дождь».

По словам Путина, износ украинского газопровода, по разным подсчетам, составляет 80-85%.

«Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние», ― заявил Путин. Он добавил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку газа через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить объемы, «если будут обеспечены экономические и экологические условия».

Путин назвал «чушью» информацию о том, что Россия строит трубопровод «Северный поток-2», чтобы лишить Украину транзита.

Он также заявил, что Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15% и готова продолжить наращивать поставки, если об этом попросят страны-партнеры.

В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить «Северный поток-2» без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, строивших газпровод, если Москва использует его как «политическое оружие».

В начале сентября «Газпром» сообщал о завершении строительства «Северного потока-2». 4 октября первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом.

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