Администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2», как того добивается Конгресс и конкретно сенатор-республиканец Тед Круз. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.



Издание отмечает, что сейчас Круз задерживает утверждение семи американских послов, что, как полагают в администрации американского президента, вредит репутации США на международном уровне.



Таким образом, уточняет газета, Круз добивается, чтобы Байден ввел санкции, которые остановили бы российский газопровод «Северный поток — 2».



Как сообщили изданию два источника, Белый дом предпринял как минимум одну попытку связаться с Крузом.



Согласно одному из источников, Круз разговаривал с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном 10 августа. По его словам, разговор прошел «плохо».



«Салливан спросил сенатора-республиканца, готов ли он утвердить кандидатуры, и Круз ответил, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции», — пишет Politico.



По словам собеседника газеты, в ответ на это администрация Байдена ясно дала понять, что санкции не будут введены во время его президентства.



Администрация Байдена ввела санкции против нескольких компаний, поддерживавших «Северный поток — 2», но не против самой компании-оператора этого проекта. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.



Республиканцы обеспокоены тем, что проект может увеличить зависимость Европы от российского газа и даст России рычаги для давления на трансатлантических союзников США.